Песков не подтвердил, что Путин и Лукашенко будут обсуждать ЧВК "Вагнер" на встрече

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что лидеры РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся при необходимости. Представитель Кремля указал, что точной даты на данный момент нет.

При этом Песков не подтвердил, что на возможной встрече президенты будут обсуждать тему ЧВК "Вагнер" и её основателя Евгения Пригожина.

"При необходимости, конечно, встреча произойдёт, но пока точной даты нет", — сказал Песков журналистам.

По его словам, Путин и Лукашенко общаются довольно часто. Он указал, что это связано с союзническим характером отношений двух стран.