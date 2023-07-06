Песков не подтвердил, что Путин и Лукашенко будут обсуждать ЧВК "Вагнер" на встрече
Песков: Встреча Путина и Лукашенко может состояться, но точной даты нет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что лидеры РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся при необходимости. Представитель Кремля указал, что точной даты на данный момент нет.
При этом Песков не подтвердил, что на возможной встрече президенты будут обсуждать тему ЧВК "Вагнер" и её основателя Евгения Пригожина.
"При необходимости, конечно, встреча произойдёт, но пока точной даты нет", — сказал Песков журналистам.
По его словам, Путин и Лукашенко общаются довольно часто. Он указал, что это связано с союзническим характером отношений двух стран.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что в скором времени он встретится с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, они намерены обсудить ситуацию вокруг основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.