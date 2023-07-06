Лукашенко: США будут готовы к переговорам по Украине после контрнаступления ВСУ
Власти США в данный момент занимают промежуточную позицию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что официальный Вашингтон будет готов к переговорам по Украине после контрнаступления Киева.
"Они будут готовы к переговорам после контрнаступления [ВСУ]. Даже если это контрнаступление закончится для Украины неудачно, это тоже результат, тогда надо идти на переговоры", — сказал глава государства в ходе встречи с представителями иностранных и белорусских СМИ.
В ходе этой встречи Лукашенко также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский понял, что контрнаступление ВСУ, на которое в Киеве делали ставку, провалилось. При этом сам лидер Незалежной окончательно осознал, что не победит, подчеркнул глава Белоруссии.