Лукашенко: США будут готовы к переговорам по Украине после контрнаступления ВСУ

Власти США в данный момент занимают промежуточную позицию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что официальный Вашингтон будет готов к переговорам по Украине после контрнаступления Киева.

"Они будут готовы к переговорам после контрнаступления [ВСУ]. Даже если это контрнаступление закончится для Украины неудачно, это тоже результат, тогда надо идти на переговоры", — сказал глава государства в ходе встречи с представителями иностранных и белорусских СМИ.