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6 июля, 08:48
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Лукашенко призвал начать переговоры по Украине прямо сейчас

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил сесть за стол переговоров как можно скорее и "без всяких условий" ради разрешения конфликта на Украине. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями СМИ.

"Надо остановиться сейчас, сесть за стол переговоров без предварительных условий. Все мы должны решить за столом переговоров", цитирует его БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что сегодня с Киевом "можно разговаривать", потому что после контрнаступления ситуация может измениться и не факт, что с режимом Владимира Зеленского захотят договариваться. Белорусский лидер призвал украинские власти одуматься.

Лукашенко призвал Россию и Украину начать переговоры сейчас

Лукашенко призвал Россию и Украину начать переговоры сейчас

В ходе этой встречи Александр Лукашенко также заявил, что президент Украины понял, что контрнаступление ВСУ, на которое ставили в Киеве, провалилось, а сам Зеленский осознал, что не победит.

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president.gov.by

Александра Вишнякова
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