Лукашенко призвал начать переговоры по Украине прямо сейчас

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил сесть за стол переговоров как можно скорее и "без всяких условий" ради разрешения конфликта на Украине. Об этом он заявил в ходе встречи с представителями СМИ.

"Надо остановиться сейчас, сесть за стол переговоров без предварительных условий. Все мы должны решить за столом переговоров", — цитирует его БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что сегодня с Киевом "можно разговаривать", потому что после контрнаступления ситуация может измениться и не факт, что с режимом Владимира Зеленского захотят договариваться. Белорусский лидер призвал украинские власти одуматься.