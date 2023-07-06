Лукашенко: Зеленский окончательно понял, что не победит

Президент Белоруссии Александр Лукашенко счёл, что украинский лидер Владимир Зеленский понял провал контрнаступления. По его мнению, президент Украины осознал, что не победит.

"Он окончательно понял, что не победит в этой войне. Что этот контрнаступ ничем для него не закончится, кроме гибели тысяч и тысяч людей", — цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Белорусский президент считает, что именно в связи с этим пониманием Зеленский начал предъявлять Западу претензии о поставках нового оружия и финансировании.