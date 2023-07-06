Зеленский рассказал, о чём тщетно умолял западных партнёров

Киевские власти множество раз говорили с американскими чиновниками и лидерами европейских стран, упрашивая их начать контрнаступление раньше. Об этом рассказал телеканалу CNN лидер Украины Владимир Зеленский. По его словам, он пытался получить для этого вооружение.

"Я благодарен США, которые являются лидерами в поддержке Украины, но я говорил им, как и европейским лидерам, что мы хотели бы начать наше контрнаступление раньше и что нам нужны оружие и боеприпасы для этого. Почему? Потому что, если мы начнём позднее, мы будем двигаться гораздо медленнее", — пояснил он.

Теперь, по его словам, наступление идёт гораздо медленнее, чем ожидалось из-за трудностей на поле боя. Решить эти проблемы помогли бы новые поставки военной помощи, например артиллерия и ракеты большего радиуса. А дополнительное оружие, вроде ракет ATACMS, позволило бы начать контрнаступление по тем направлениям, о которых пока и речи нет, намекнул Зеленский.