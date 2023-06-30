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30 июня, 16:05

Лукашенко заявил, что Белоруссии нужен "хотя бы худой мир" с её соседями

Белоруссии нужен хотя бы "худой мир" с соседями, несмотря на безумство их политиков. Об этом заявил в пятницу, 30 июня, президент республики Александр Лукашенко. Речь, по его словам, в первую очередь идёт о государствах Прибалтики, желающих "стать ударным отрядом НАТО", но пока им отведена лишь роль "подпевал и провокаторов".

"Они наши соседи. Там живут люди, похожие на нас. Поэтому, несмотря на безумство политиков соседних стран, мы обязаны с ними жить хотя бы в худом мире", — заявил Лукашенко на торжественном собрании в честь предстоящего Дня независимости Белоруссии.

Лукашенко: Белоруссия живёт в мире, потому что я 30 лет готовлюсь к войне

Лукашенко: Белоруссия живёт в мире, потому что я 30 лет готовлюсь к войне

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия намерена предложить план добрососедства и мира соседствующим с ней странам, но делает это "не потому, что испугались их "полков" и "хоругвей".

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Сайт президента Белоруссии

Марина Калегина
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