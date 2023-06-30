Лукашенко: Белоруссия хочет предложить соседним странам план добрососедства и мира

Белоруссия намерена предложить план добрососедства и мира соседствующим с ней странам. Об этом заявил в пятницу, 30 июня, президент республики Александр Лукашенко.

"Нашему правительству, Министерству иностранных дел следует предложить им план добрососедства и мира. Мы в очередной раз протягиваем вам руку миролюбия не потому, что испугались ваших "полков" и "хоругвей". Цели их ничтожны и планы безумны", — заявил Лукашенко в ходе выступления на торжественном собрании в честь Дня независимости республики.

Отдельно белорусский лидер обратился к ветеранам войны и труда, пожелав им здоровья и бодрости.

"Вы бились на полях военных сражений. Ваша победа на многие десятилетия вперёд обеспечила мир странам и континентам. Но этот мир исчерпал свой запас прочности. Сегодня наше время выполнить свою историческую миссию. Теперь мы бьёмся за этот мир. Как видите, бьёмся на информационном, экономическом, политическом фронтах", — добавил он.