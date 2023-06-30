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30 июня, 15:44

Лукашенко: Белоруссия хочет предложить соседним странам план добрососедства и мира

Белоруссия намерена предложить план добрососедства и мира соседствующим с ней странам. Об этом заявил в пятницу, 30 июня, президент республики Александр Лукашенко.

"Нашему правительству, Министерству иностранных дел следует предложить им план добрососедства и мира. Мы в очередной раз протягиваем вам руку миролюбия не потому, что испугались ваших "полков" и "хоругвей". Цели их ничтожны и планы безумны", — заявил Лукашенко в ходе выступления на торжественном собрании в честь Дня независимости республики.

Отдельно белорусский лидер обратился к ветеранам войны и труда, пожелав им здоровья и бодрости.

"Вы бились на полях военных сражений. Ваша победа на многие десятилетия вперёд обеспечила мир странам и континентам. Но этот мир исчерпал свой запас прочности. Сегодня наше время выполнить свою историческую миссию. Теперь мы бьёмся за этот мир. Как видите, бьёмся на информационном, экономическом, политическом фронтах", — добавил он.

Лукашенко: Белоруссии была бы "хана" без России

Лукашенко: Белоруссии была бы "хана" без России

Напомним, что на днях президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна последние 30 лет живёт в мире, потому что он всё это время готовится к войне. Политик также высказался и о цветных революциях, которые, по его словам, не случаются, если в стране для этого нет причин.

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