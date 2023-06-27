Лукашенко: Белоруссии была бы "хана" без России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что Россия — надёжный партнёр во многих вопросах, без неё республике бы была "хана" в современных геополитических условиях и под санкциями Запада.

"Без России нам бы была хана в этой сложной обстановке. Сейчас только производи. В "Гомсельмаше" не знали, что делать. Сейчас и казахи, и россияне — очередь. Уже вице-премьер говорит: "Не успеваем комбайны делать". Тракторы, машиностроение. Станки, станки — только дай. Всё Россия готова покупать и платит деньги", — цитирует главу государства БелТА.

Белорусский лидер напомнил, что Минск согласился платить рублями за нефть и газ из РФ, а доллар теперь не нужен. В свою очередь и Россия делает много уступок для республики, отметил Лукашенко. Именно крепкие связи между странами не дали Белоруссии остаться в стороне во время мятежа ЧВК "Вагнер", потому что "подло себя вести в этом плане нельзя".

Также белорусский президент напомнил, что Москва и Минск выстраивают общую линию обеспечения безопасности, в том числе в плане размещения ядерного оружия и поставок новейших систем "Искандер". Кроме того, Лукашенко признался, что видит Россию общим цивилизационным центром.

"Это общая наша цивилизация. Восточнославянская цивилизация. Почему нам спокойно смотреть, как нас должны сломать? И с внешней стороны, и с внутренней", — заключил он.