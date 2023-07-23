В Санкт-Петербурге началась встреча Путина и Лукашенко
Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко началась в Санкт-Петербурге. Телеграм-канал "Пул Первого" опубликовал видео, как лидеры стран вместе прибыли в Константиновский дворец.
Путин и Лукашенко прибыли в Константиновский дворец. Видео © Telegram / "Пул Первого"
На кадрах видно, как главы государств вышли из машины, после чего вдвоём поднялись в Константиновский дворец. Внутри здания они пожали руки и сфотографировались для прессы.
Ранее в Кремле анонсировали встречу двух президентов. Там рассказали, что Путин и Лукашенко продолжат обсуждение актуальных вопросов развития межгосударственных отношений и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Белорусский президент прибыл в РФ накануне.