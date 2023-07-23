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23 июля, 08:45

В Санкт-Петербурге началась встреча Путина и Лукашенко

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко началась в Санкт-Петербурге. Телеграм-канал "Пул Первого" опубликовал видео, как лидеры стран вместе прибыли в Константиновский дворец.

Путин и Лукашенко прибыли в Константиновский дворец. Видео © Telegram / "Пул Первого"

На кадрах видно, как главы государств вышли из машины, после чего вдвоём поднялись в Константиновский дворец. Внутри здания они пожали руки и сфотографировались для прессы.

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Ранее в Кремле анонсировали встречу двух президентов. Там рассказали, что Путин и Лукашенко продолжат обсуждение актуальных вопросов развития межгосударственных отношений и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Белорусский президент прибыл в РФ накануне.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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