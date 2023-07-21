Путин предупредил поляков, чем для них обернётся агрессия против Белоруссии

Развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза в пятницу, 21 июля.

По словам главы государства, польские лидеры "под натовским зонтиком" мечтают не только вмешаться в конфликт на Украине, "чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее", но и мечтают о белорусских землях.

"Что касается Белоруссии, то это часть Союзного государства, развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами", — сказал Владимир Путин, поручив главе СВР Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины.