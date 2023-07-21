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21 июля, 10:35
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Путин предупредил поляков, чем для них обернётся агрессия против Белоруссии

Путин: Агрессия против Белоруссии будет означать агрессию против России

Развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза в пятницу, 21 июля.

По словам главы государства, польские лидеры "под натовским зонтиком" мечтают не только вмешаться в конфликт на Украине, "чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее", но и мечтают о белорусских землях.

"Что касается Белоруссии, то это часть Союзного государства, развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами", — сказал Владимир Путин, поручив главе СВР Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины.

Песков заявил, что агрессия Польши требует повышенного внимания РФ и Белоруссии

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Ранее стало известно, что Россия закрывает Консульское агентство Польши в Смоленске. Позже польский посол в Москве Кшиштоф Краевский был вызван в российский МИД, где его предупредили, что "вышедшая за все цивилизованные рамки" агрессивная политика Польши и любой её "враждебный шаг не останутся без ответа" Москвы.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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