Путин предупредил поляков, чем для них обернётся агрессия против Белоруссии
Путин: Агрессия против Белоруссии будет означать агрессию против России
Развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза в пятницу, 21 июля.
По словам главы государства, польские лидеры "под натовским зонтиком" мечтают не только вмешаться в конфликт на Украине, "чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее", но и мечтают о белорусских землях.
"Что касается Белоруссии, то это часть Союзного государства, развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами", — сказал Владимир Путин, поручив главе СВР Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины.
Ранее стало известно, что Россия закрывает Консульское агентство Польши в Смоленске. Позже польский посол в Москве Кшиштоф Краевский был вызван в российский МИД, где его предупредили, что "вышедшая за все цивилизованные рамки" агрессивная политика Польши и любой её "враждебный шаг не останутся без ответа" Москвы.