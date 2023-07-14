"Враждебные шаги Варшавы не останутся без ответа": В МИД РФ вызвали посла Польши
Посол Польши вызван в МИД РФ на фоне закрытия Консульского агентства в Смоленске
Кшиштоф Краевский. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Польский посол в Москве Кшиштоф Краевский вызван в Министерство иностранных дел России, где уведомили о закрытии консульского агентства республики в Смоленске.
"14 июля в МИД России был вызван посол Польши в России Кшиштоф Краевский, которому вручена нота с уведомлением о закрытии Консульского агентства Республики Польша в Смоленске", — сообщили в дипведомстве.
Также в министерстве заявили Краевскому, что "вышедшая за все цивилизованные рамки" агрессивная политика Польши и любой её "враждебный шаг не останутся без ответа" Москвы.
Ранее стало известно, что Россия закрывает Консульское агентство Польши в Смоленске. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовал кабмин.