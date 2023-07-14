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14 июля, 10:19

"Враждебные шаги Варшавы не останутся без ответа": В МИД РФ вызвали посла Польши

Посол Польши вызван в МИД РФ на фоне закрытия Консульского агентства в Смоленске

<p>Кшиштоф Краевский. Обложка © ТАСС / Александр Щербак</p>

Кшиштоф Краевский. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Польский посол в Москве Кшиштоф Краевский вызван в Министерство иностранных дел России, где уведомили о закрытии консульского агентства республики в Смоленске.

"14 июля в МИД России был вызван посол Польши в России Кшиштоф Краевский, которому вручена нота с уведомлением о закрытии Консульского агентства Республики Польша в Смоленске", — сообщили в дипведомстве.

Также в министерстве заявили Краевскому, что "вышедшая за все цивилизованные рамки" агрессивная политика Польши и любой её "враждебный шаг не останутся без ответа" Москвы.

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Ранее стало известно, что Россия закрывает Консульское агентство Польши в Смоленске. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовал кабмин.

Ирина Фальке
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