"Враждебные шаги Варшавы не останутся без ответа": В МИД РФ вызвали посла Польши

Польский посол в Москве Кшиштоф Краевский вызван в Министерство иностранных дел России, где уведомили о закрытии консульского агентства республики в Смоленске.

"14 июля в МИД России был вызван посол Польши в России Кшиштоф Краевский, которому вручена нота с уведомлением о закрытии Консульского агентства Республики Польша в Смоленске", — сообщили в дипведомстве.

Также в министерстве заявили Краевскому, что "вышедшая за все цивилизованные рамки" агрессивная политика Польши и любой её "враждебный шаг не останутся без ответа" Москвы.