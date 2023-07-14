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14 июля, 07:20

Россия закрывает Консульское агентство Польши в Смоленске

Правительство РФ распорядилось закрыть Консульское агентство Польши в Смоленске

Россия закрывает Консульское агентство Польши, которое располагается в Смоленске. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовал кабмин.

"Принять предложение МИД России о закрытии в г. Смоленске Консульского агентства Республики Польша с консульским округом, включающим территорию Смоленской области", — говорится в документе.

Ранее Лайф писал, что МИД РФ с 1 октября отзывает согласие на деятельность финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Причиной стал политический курс нынешней власти Финляндии, который направлен на разрушение отношений, выстраивавшихся между странами десятилетиями. В ответ на это Финляндия заявила о намерении закрыть российское консульство в городе Турку на юго-западе страны.

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Администрация Смоленской области

Максим Плетнёв
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