Россия закрывает Консульское агентство Польши в Смоленске

Россия закрывает Консульское агентство Польши, которое располагается в Смоленске. Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликовал кабмин.

"Принять предложение МИД России о закрытии в г. Смоленске Консульского агентства Республики Польша с консульским округом, включающим территорию Смоленской области", — говорится в документе.