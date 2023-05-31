Германия закроет четыре российских консульства из пяти

Власти Германии намерены закрыть четыре Генконсульства РФ. Как сообщил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, к работе будет допущено лишь одно из пяти консульств, а также российское посольство в Берлине.

"К работе допущены одно консульство и Посольство РФ в Берлине", — цитирует его РИА "Новости".

Бургер уточнил, что сотрудники закрываемых диппредставительств до конца года должны будут завершить деятельность. Эта мера станет ответом на решение Москвы сократить численность сотрудников учреждений ФРГ в РФ до 350.