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31 мая, 11:49

Германия закроет четыре российских консульства из пяти

Власти Германии намерены закрыть четыре Генконсульства РФ. Как сообщил представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер, к работе будет допущено лишь одно из пяти консульств, а также российское посольство в Берлине.

"К работе допущены одно консульство и Посольство РФ в Берлине", — цитирует его РИА "Новости".

Бургер уточнил, что сотрудники закрываемых диппредставительств до конца года должны будут завершить деятельность. Эта мера станет ответом на решение Москвы сократить численность сотрудников учреждений ФРГ в РФ до 350.

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Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили, что Москва решила сократить количество сотрудников немецких учреждений в России до 350 человек. По данным изданий, в связи с этим несколько сотен дипломатов, учителей и сотрудников культурного центра имени Гёте должны покинуть РФ до конца мая.

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ТАСС / DPA / Paul Zinken

Александра Вишнякова
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