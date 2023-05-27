СМИ узнали о решении Москвы выслать из РФ сотни дипломатов и сотрудников учреждений ФРГ
SZ: Число сотрудников немецких учреждений в России сократится до 350
Москва решила сократить количество сотрудников немецких учреждений в России до 350 человек, утверждает газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники. По её данным, в связи с этим несколько сотен дипломатов, учителей и сотрудников культурного центра имени Гёте должны покинуть РФ до конца мая.
Как пишет издание, МИД РФ якобы принял такое решение в связи с тем, что ФРГ направила в Россию вдвое больше служащих, чем РФ — в Германию. При этом, по информации журналистов, Берлин заявил, что в качестве ответной меры планируется "сбалансировать российское присутствие".
Ранее МИД РФ выразил протест Германии, а также Дании и Швеции из-за отказа открыть данные по "Северным потокам". Согласно заявлению ведомства, РФ констатировала, что у Берлина, Копенгагена и Стокгольма нет заинтересованности в установлении настоящих обстоятельств взрывов на газопроводах.
ТАСС / Сергей Фадеичев