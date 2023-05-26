"Иллюзия миротворца": Желание Шольца поговорить с Путиным назвали странным

Заявление немецкого канцлера Олафа Шольца о намерении поговорить с президентом России Владимиром Путиным — это всего лишь попытка создать видимость переговоров о прекращении конфликта на Украине. На самом же деле Германия, впрочем, как и весь Евросоюз, не заинтересована в урегулировании ситуации. Такое мнение выразил писатель и политик Николай Стариков.

"Германия пытается перебить миротворческие усилия Китая и создать иллюзию, что в лице Берлина европейское сообщество также осуществляет какие-то мирные инициативы. Но, чтобы успешно вести переговоры с двумя сторонами конфликта, нужно быть в этом конфликте нейтральным. <...> Чего не скажешь о Германии", — отметил он в эфире радио Sputnik.

Писатель подчеркнул, что немецкие власти продолжают активно отправлять Киеву вооружения, поэтому желание Шольца говорить с Путиным о каких-то мирных инициативах на этом фоне выглядит "крайне странно". Если бы европейцы действительно хотели прекращения конфликта на Украине, то их позиция была бы совершенно другой, резюмировал Стариков.