"Иллюзия миротворца": Желание Шольца поговорить с Путиным назвали странным
Политик Стариков назвал крайне странным желание Шольца поговорить с Путиным
Заявление немецкого канцлера Олафа Шольца о намерении поговорить с президентом России Владимиром Путиным — это всего лишь попытка создать видимость переговоров о прекращении конфликта на Украине. На самом же деле Германия, впрочем, как и весь Евросоюз, не заинтересована в урегулировании ситуации. Такое мнение выразил писатель и политик Николай Стариков.
"Германия пытается перебить миротворческие усилия Китая и создать иллюзию, что в лице Берлина европейское сообщество также осуществляет какие-то мирные инициативы. Но, чтобы успешно вести переговоры с двумя сторонами конфликта, нужно быть в этом конфликте нейтральным. <...> Чего не скажешь о Германии", — отметил он в эфире радио Sputnik.
Писатель подчеркнул, что немецкие власти продолжают активно отправлять Киеву вооружения, поэтому желание Шольца говорить с Путиным о каких-то мирных инициативах на этом фоне выглядит "крайне странно". Если бы европейцы действительно хотели прекращения конфликта на Украине, то их позиция была бы совершенно другой, резюмировал Стариков.
Напомним, ранее Олаф Шольц заявил о намерении побеседовать по телефону с Владимиром Путиным о ситуации на Украине. Он подчеркнул, что с их последнего разговора уже прошло достаточно много времени. О необходимости диалога с президентом РФ канцлер говорил ещё в декабре 2022 года, однако разговор двух лидеров до сих пор не состоялся. Лично Путин и Шольц встречались в Москве в начале февраля 2022 года.
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