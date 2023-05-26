Песков заявил, что Шольц пока не звонил Путину

Канцлер Германии Олаф Шольц, ранее заявивший о необходимости диалога, пока не звонил президенту РФ Владимиру Путину. Кроме того, Берлин пока не инициировал такой телефонный разговор. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока не звонил, какой-то информации о том, что Германия инициировала телефонный разговор, я не имею", — отметил представитель Кремля, при этом согласившись с тем, что подобный диалог важен.

Напомним, ранее Олаф Шольц заявил о намерении побеседовать по телефону с Владимиром Путиным о ситуации на Украине. Он подчеркнул, что с их последнего разговора уже прошло достаточно много времени. О необходимости диалога с президентом РФ канцлер говорил ещё в декабре 2022 года, однако разговор двух лидеров до сих пор не состоялся. Лично Путин и Шольц встречались в Москве в начале февраля 2022 года.