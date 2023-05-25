Германии, Дании и Швеции выражен протест из-за ситуации с "Северными потоками"
МИД: Россия сделала демарш ФРГ, Дании и Швеции за отказ открыть данные по СП
МИД России выразил протест послам Германии, Дании и Швеции из-за отказа этих стран предоставить Москве результаты расследований по диверсиям, совершённым в 2022 году на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Об этом говорится в заявлении российского дипведомства.
"25 мая в МИД России были вызваны послы ФРГ, Дании и Швеции, которым был заявлен решительный протест в связи с полным отсутствием у нас результатов якобы проводимых властями этих стран национальных расследований диверсий на "Северных потоках" в сентябре 2022 года, их неспособностью обеспечить транспарентность следственных действий", — указывается в сообщении.
Согласно заявлению ведомства, РФ констатировала, что у ФРГ, Дании и Швеции нет заинтересованности в установлении настоящих обстоятельств произошедшего. По мнению МИД РФ, они тянут время и пытаются скрыть следы и реальных виновников диверсии, за которой, как считают в ведомстве, "стоят известные страны".
МИД также счёл неслучайными утечки в СМИ малоправдоподобных версий, которые только запутывают аудиторию. Указывается, что Москва продолжит добиваться от властей этих трёх стран "объективного всеобъемлющего расследования диверсий на газопроводах" с обязательным подключением Москвы.
Лайф напоминает, что диверсия на "Северных потоках" была совершена в сентябре 2022 года. И пока Европа никак не может определить подозреваемых, их нашёл американский журналист и публицист Сеймур Херш. По данным лауреата Пулитцеровской премии, за подрывом газопроводов стоят США. В марте ряд СМИ синхронно сообщил о вине некоей "проукраинской группировки" во взрывах, однако в Кремле посчитали это вбросом. Лидер Украины Владимир Зеленский согласился с мнением Москвы.
Getty Images / Handout / Swedish Coast Guard