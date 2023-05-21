В Германии заявили о причастности двух украинцев к подрыву "Северных потоков"
Место подрыва "Северных потоков" . Фото © Getty Images / Swedish Coast Guard
Как минимум двое украинцев могут быть причастны к взрывам на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", утверждает крупнейшая немецкая ежедневная газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на выводы следователей Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ.
По их данным, силовики уже несколько месяцев назад наткнулись на предполагаемое туристическое агентство Feeria Lwowa, расположенное в Польше. Именно оно могло арендовать судно "Андромеда", на котором якобы передвигались подозреваемые в подрыве "Северных потоков".
Следователи уверены, что Feeria Lwowa — всего лишь подставная компания. Она основана в 2016 году и зарегистрирована двумя украинцами.
Напомним, что диверсия на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" произошла в сентябре 2022 года. И пока Европа никак не может определить подозреваемых, их нашёл американский журналист Сеймур Херш. По его данным, за подрывом газопроводов стоят именно США. А недавно ряд СМИ синхронно сообщил о вине некоей "проукраинской группировки" в взрывах. В Кремле посчитали это вбросом. Зеленский согласился с мнением Москвы.