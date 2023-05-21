В Германии заявили о причастности двух украинцев к подрыву "Северных потоков"

Как минимум двое украинцев могут быть причастны к взрывам на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2", утверждает крупнейшая немецкая ежедневная газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на выводы следователей Федерального ведомства по уголовным делам ФРГ.

По их данным, силовики уже несколько месяцев назад наткнулись на предполагаемое туристическое агентство Feeria Lwowa, расположенное в Польше. Именно оно могло арендовать судно "Андромеда", на котором якобы передвигались подозреваемые в подрыве "Северных потоков".