Германия выкупила трубы, оставшиеся от "Северного потока — 2"

Правительство Германии выкупило у компании Nord Stream 2 AG трубы, предназначавшиеся для газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет во вторник Business Insider. По данным газеты, федеральное правительство потратило на эти цели около 70 миллионов евро, а сама сделка, как уточняется в публикации, состоялась ещё в начале весны.

Напомним, что сама же Германия заморозила сертификацию газопровода "Северный поток — 2" с мощностью 55 млрд куб. м из-за событий на Украине. Позже санкции против Nord Stream 2 AG ввели и власти США, в результате чего компания уволила всех сотрудников и подала на банкротство. Но перед Новым годом стало известно, что суд швейцарского кантона Цуг продлил процедуру банкротства оператора газопровода "Северный поток — 2" до июля 2023 года. А в сентябре 2022 года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошла диверсия. И пока Европа никак не может определить подозреваемых, их нашёл американский журналист Сеймур Херш. По его данным, за подрывом газопроводов стоят именно США.