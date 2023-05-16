В районе подорванных "Северных потоков" снова зафиксировали загадочные подземные толчки
Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в районе подрыва "Северных потоков"
Сейсмологи зафиксировали загадочные подземные толчки в районе датского острова Борнхольм, рядом с которым находятся подорванные газопроводы "Северный поток". Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Геологической службы Дании и Гренландии, толчки жители острова ощутили 13 мая. Сначала считалось, что это обычное землетрясение, однако позже учёные не смогли подтвердить этот вывод.
"Поначалу сейсмологи думали, что толчки 13 мая были вызваны землетрясением или контролируемым взрывом в соседней Польше, но теперь, после дополнительного анализа данных, они исключили эти возможности", — сообщило агентство.
Сейсмологи считают, что толчки могли быть "волнами акустического давления от одного или нескольких событий где-то в атмосфере", но более точно определить их природу не могут.
Напомним, в прошлый раз "загадочные" подземные толчки в этом районе были зафиксированы в сентябре 2022 года. Тогда там произошла диверсия на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". Пока Европа никак не может определить подозреваемых, их нашёл американский журналист Сеймур Херш. По его данным, за подрывом газопроводов стоят именно США. С этими выводами ранее согласился президент России Владимир Путин. При этом в Вашингтоне не признали вину и переложили её на некую проукраинскую группировку. Тем временем европейские страны, занимающиеся расследованием, до сих пор не могут озвучить выводы.