В районе подорванных "Северных потоков" снова зафиксировали загадочные подземные толчки

Сейсмологи зафиксировали загадочные подземные толчки в районе датского острова Борнхольм, рядом с которым находятся подорванные газопроводы "Северный поток". Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Геологической службы Дании и Гренландии, толчки жители острова ощутили 13 мая. Сначала считалось, что это обычное землетрясение, однако позже учёные не смогли подтвердить этот вывод.

"Поначалу сейсмологи думали, что толчки 13 мая были вызваны землетрясением или контролируемым взрывом в соседней Польше, но теперь, после дополнительного анализа данных, они исключили эти возможности", — сообщило агентство.