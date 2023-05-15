В Германии отказались вешать украинский флаг на дом Карла Либкнехта

Председатель берлинской фракции от Левой партии Филипп Вольфайль подвергся жёсткой критике коллег после того, как предложил вывесить флаг Украины на здании штаб-квартиры партии в немецкой столице в преддверии съезда, передаёт газета Die Tageszeitung.

Cоратники Вольфайля в ответ на эту инициативу предложили поместить на здание "знамя мира" с лозунгами на немецком, русском и украинском языках, а пользователи Сети идею Вольфайля раскритиковали. Они заявили, что марксист Либкнехт "вертится в гробу" от такой идеи. Один из читателей пошутил, что офис Левой партии отныне должен сменить название на "дом Степана Бандеры" в знак солидарности.