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6 июля, 11:50

Финляндия решила ответить России закрытием консульства в Турку

Саули Ниинистё заявил, что Финляндия может закрыть российское консульство в Турку

Финляндия в ответ на высылку дипломатов может закрыть российское консульство в Турку — это город на юго-западном побережье страны. Такими планами поделился в четверг президент республики Саули Ниинистё в своём Twitter.

"Мы готовим ответные меры. Равноценным ответом на закрытие петербургского генконсульства является закрытие российского консульства в Турку", — уведомил политик.

Финляндия решила ужесточить ограничения на въезд для россиян

Финляндия решила ужесточить ограничения на въезд для россиян

Ранее Лайф писал, что МИД РФ с 1 октября отзывает согласие на деятельность финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Кроме того, посла Финляндии Антти Хелантере сегодня вызвали на Смоленскую площадь, где ему был заявлен протест в связи с курсом финских властей, направленных на слом формировавшихся десятилетиями отношений двух стран, взаимовыгодного сотрудничества, разрыв многоплановых торгово-экономических и межрегиональных связей и дискриминацию россиян по признаку национального происхождения. Последний пункт касался в том числе вопросов выдачи въездных виз.

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Марина Калегина
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