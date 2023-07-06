Финляндия решила ответить России закрытием консульства в Турку

Финляндия в ответ на высылку дипломатов может закрыть российское консульство в Турку — это город на юго-западном побережье страны. Такими планами поделился в четверг президент республики Саули Ниинистё в своём Twitter.

Ранее Лайф писал, что МИД РФ с 1 октября отзывает согласие на деятельность финского генконсульства в Санкт-Петербурге. Кроме того, посла Финляндии Антти Хелантере сегодня вызвали на Смоленскую площадь, где ему был заявлен протест в связи с курсом финских властей, направленных на слом формировавшихся десятилетиями отношений двух стран, взаимовыгодного сотрудничества, разрыв многоплановых торгово-экономических и межрегиональных связей и дискриминацию россиян по признаку национального происхождения. Последний пункт касался в том числе вопросов выдачи въездных виз.