Послу Финляндии в России выразили протест и заявили об ответных мерах

МИД РФ заявил протест послу Финляндии Антти Хелантере из-за проводимой Хельсинки антироссийской политики. Об этом сообщает в четверг пресс-служба внешнеполитического ведомства. Дипломат был вызван сегодня на Смоленскую площадь в связи с курсом финских властей, направленных на слом формировавшихся десятилетиями отношений двух стран, взаимовыгодного сотрудничества, разрыв многоплановых торгово-экономических и межрегиональных связей и дискриминацию россиян по признаку национального происхождения. Последний пункт касался в том числе вопросов выдачи въездных виз.

Российский МИД также выразил возмущение созданию препятствий для нормальной деятельности российских представительств в этой стране, включая сокращение их персонала посредством объявления сотрудников "persona non grata".

"В числе ответных мер на конфронтационные действия финских властей российской стороной принято решение об отзыве с 1 октября своего согласия на деятельность Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге", — говорится в сообщении российского дипведомства.