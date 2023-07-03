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3 июля, 19:36

Финляндия займётся железной дорогой для ускоренной переброски войск к границе РФ

Reuters: Финляндия обновит железную дорогу для быстрой переброски войск НАТО

Финляндия намерена модернизировать железную дорогу, чтобы ускорить переброску войск НАТО к России. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, до февраля 2022 года железнодорожное сообщение между Швецией и Финляндией использовалось исключительно местными жителями, вкладываться в его реконструкцию не имело смысла, однако с началом украинского кризиса "всё изменилось".

Работы на железной дороге Лаурила — Торнио — Хапаранда планируется завершить в 2024 году, в случае необходимости это облегчит переброску подкреплений и техники из-за Атлантики в город Кемиярви, расположенный в часе езды от новой границы альянса с Россией.

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Ранее Лайф писал, что Финляндия в середине июня окончательно вступила в НАТО. В Хельсинки командующий Силами обороны Финляндии генерал Тимо Кивинен и Верховный главком НАТО по трансформации генерал Филипп Лавинь подписали декларацию, которая ставит точку в процессе военной интеграции этой страны в альянс.

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Unsplash

Лариса Сафронова
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