Финляндия займётся железной дорогой для ускоренной переброски войск к границе РФ

Финляндия намерена модернизировать железную дорогу, чтобы ускорить переброску войск НАТО к России. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, до февраля 2022 года железнодорожное сообщение между Швецией и Финляндией использовалось исключительно местными жителями, вкладываться в его реконструкцию не имело смысла, однако с началом украинского кризиса "всё изменилось".

Работы на железной дороге Лаурила — Торнио — Хапаранда планируется завершить в 2024 году, в случае необходимости это облегчит переброску подкреплений и техники из-за Атлантики в город Кемиярви, расположенный в часе езды от новой границы альянса с Россией.