Финляндия займётся железной дорогой для ускоренной переброски войск к границе РФ
Reuters: Финляндия обновит железную дорогу для быстрой переброски войск НАТО
Финляндия намерена модернизировать железную дорогу, чтобы ускорить переброску войск НАТО к России. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечает агентство, до февраля 2022 года железнодорожное сообщение между Швецией и Финляндией использовалось исключительно местными жителями, вкладываться в его реконструкцию не имело смысла, однако с началом украинского кризиса "всё изменилось".
Работы на железной дороге Лаурила — Торнио — Хапаранда планируется завершить в 2024 году, в случае необходимости это облегчит переброску подкреплений и техники из-за Атлантики в город Кемиярви, расположенный в часе езды от новой границы альянса с Россией.
Ранее Лайф писал, что Финляндия в середине июня окончательно вступила в НАТО. В Хельсинки командующий Силами обороны Финляндии генерал Тимо Кивинен и Верховный главком НАТО по трансформации генерал Филипп Лавинь подписали декларацию, которая ставит точку в процессе военной интеграции этой страны в альянс.
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