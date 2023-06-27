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27 июня, 17:23

Финляндия решила ужесточить ограничения на въезд для россиян

Финляндия решила ещё больше ужесточить ограничения на въезд граждан России. Об этом говорится в сообщении правительства по итогам совместного заседания президента страны и министерского комитета по иностранным делам и политике безопасности.

"На встрече также рассматривался вопрос о поездках россиян в Финляндию и через Финляндию в остальные страны Шенгенской зоны. Комитет отметил, что поездки российских граждан могут ещё больше поставить под угрозу международные отношения Финляндии. Поэтому следует продолжать ужесточать ограничения на поездки, не связанные с (острой) необходимостью", — сказано в документе.

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Ранее Министерство обороны Финляндии собралось изучить возможность дополнительного ограничения по сделкам с недвижимостью для российских граждан. В частности, речь идёт о полном запрете на владение жильём.

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ТАСС / Александр Демьянчук

Андрей Бражников
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