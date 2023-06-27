Финляндия решила ужесточить ограничения на въезд для россиян

Финляндия решила ещё больше ужесточить ограничения на въезд граждан России. Об этом говорится в сообщении правительства по итогам совместного заседания президента страны и министерского комитета по иностранным делам и политике безопасности.

"На встрече также рассматривался вопрос о поездках россиян в Финляндию и через Финляндию в остальные страны Шенгенской зоны. Комитет отметил, что поездки российских граждан могут ещё больше поставить под угрозу международные отношения Финляндии. Поэтому следует продолжать ужесточать ограничения на поездки, не связанные с (острой) необходимостью", — сказано в документе.