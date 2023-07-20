Песков заявил, что агрессия Польши требует повышенного внимания РФ и Белоруссии

Агрессивная политика Польши — это повод для повышенного внимания к обеспечению безопасности России и Белоруссии. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами в четверг, 20 июля.

"Агрессивность Польши, враждебное отношение и к Белоруссии, и к Российской Федерации, конечно, — это повод для повышенного внимания", — прокомментировал представитель Кремля сообщения о переброске Польшей к восточной границе военных бригад.