Регион

Уведомления отключены

20 июля, 10:01

Песков заявил, что агрессия Польши требует повышенного внимания РФ и Белоруссии

Агрессивная политика Польши — это повод для повышенного внимания к обеспечению безопасности России и Белоруссии. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами в четверг, 20 июля.

"Агрессивность Польши, враждебное отношение и к Белоруссии, и к Российской Федерации, конечно, — это повод для повышенного внимания", — прокомментировал представитель Кремля сообщения о переброске Польшей к восточной границе военных бригад.

В Польше заявили о плане НАТО по переброске 100 тысяч солдат к границам России

В Польше заявили о плане НАТО по переброске 100 тысяч солдат к границам России

Ранее стало известно, что Россия закрывает Консульское агентство Польши в Смоленске. Позже польский посол в Москве Кшиштоф Краевский был вызван в российский МИД, где его предупредили, что "вышедшая за все цивилизованные рамки" агрессивная политика Польши и любой её "враждебный шаг не останутся без ответа" Москвы.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Белоруссия
  • Польша
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров