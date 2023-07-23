Путин и Лукашенко посетили Кронштадтский морской собор
Кронштадтский морской собор. Обложка © Shutterstock
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Кронштадтский морской собор, который представляет собой храм-памятник российскому флоту, построенный в память о подвигах моряков, отдавших свою жизнь во славу Отечества.
Кронштадтский морской собор был построен в 1913 году, за его образец был взят храм Святой Софии в Константинополе. Сооружение стало одним из символов Северной столицы РФ. В 1918-м собор национализировали и передали Кронштадтскому Совету, спустя 15 лет там открылся кинотеатр. В 1980 году на втором этаже собора был открыт филиал Центрального военно-морского музея "Кронштадтская крепость", который проработал почти 30 лет.
Весной 2013 года храм освятил патриарх Кирилл, а в 2014-м Минобороны распорядилось передать Центральному военно-морскому музею всё имущество собора. Теперь же там проводятся церковные службы и экскурсии.
Напомним, сегодня в Петербурге проходят переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В ходе встречи лидер РФ заявил о провале контрнаступления Киева и рекордном количестве уничтоженной западной техники в зоне СВО за сутки. Также Путин сообщил, что потери ВСУ с начала контрнаступления превысили 26 тысяч человек. Лукашенко в свою очередь назвал неприемлемыми планы Польши по отрыву территорий от Украины и заявил, что привёз на встречу с Путиным карту переброски войск соседней республики к границам Союзного государства. Переговоры пройдут и завтра.