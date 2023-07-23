Путин и Лукашенко посетили Кронштадтский морской собор

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Кронштадтский морской собор, который представляет собой храм-памятник российскому флоту, построенный в память о подвигах моряков, отдавших свою жизнь во славу Отечества.

Кронштадтский морской собор был построен в 1913 году, за его образец был взят храм Святой Софии в Константинополе. Сооружение стало одним из символов Северной столицы РФ. В 1918-м собор национализировали и передали Кронштадтскому Совету, спустя 15 лет там открылся кинотеатр. В 1980 году на втором этаже собора был открыт филиал Центрального военно-морского музея "Кронштадтская крепость", который проработал почти 30 лет.