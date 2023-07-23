Путин: Иностранные наёмники несут большие потери из-за своей глупости
Иностранные наёмники, которые участвуют в боевых действиях на стороне властей Украины, несут в ходе российской военной спецоперации серьёзные потери из-за своей глупости. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге.
"Что касается иностранных наёмников, то они тоже несут значительные потери. Из-за своей глупости", — указал российский лидер.
Владимир Путин добавил, что общественность тех стран, власти которых отправляют граждан в зону боевых действий, должна знать о происходящем в зоне военной спецоперации.
"И мы будем доводить это до людей с тем, чтобы они давали оценку действиям своих правителей", — подчеркнул Путин.
Напомним, на этой встречи российский лидер также заявил о провале украинского контрнаступления. При этом Путин уточнил, что оно ещё продолжается. Президент РФ заметил, что потери ВСУ с начала контрнаступления уже превысили 26 тысяч человек.
ТАСС / Алексей Даничев / POOL