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Регион
Опубликовано 23 июля 2023, 09:55
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Путин: Иностранные наёмники несут большие потери из-за своей глупости

Иностранные наёмники, которые участвуют в боевых действиях на стороне властей Украины, несут в ходе российской военной спецоперации серьёзные потери из-за своей глупости. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге.

"Что касается иностранных наёмников, то они тоже несут значительные потери. Из-за своей глупости", — указал российский лидер.

Владимир Путин добавил, что общественность тех стран, власти которых отправляют граждан в зону боевых действий, должна знать о происходящем в зоне военной спецоперации.

"И мы будем доводить это до людей с тем, чтобы они давали оценку действиям своих правителей", — подчеркнул Путин.

Путин: За сутки в ходе СВО уничтожено рекордное количество иностранной техники
Путин: За сутки в ходе СВО уничтожено рекордное количество иностранной техники

Напомним, на этой встречи российский лидер также заявил о провале украинского контрнаступления. При этом Путин уточнил, что оно ещё продолжается. Президент РФ заметил, что потери ВСУ с начала контрнаступления уже превысили 26 тысяч человек.

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ТАСС / Алексей Даничев / POOL

Иван Косицын
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