"Неприемлемо": Лукашенко возмутился планами Польши по расчленению Украины
Лукашенко назвал неприемлемыми планы Польши по отрыву территорий от Украины
Планы Польши по отрыву от Украины западной части являются неприемлемым вариантом развития событий. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
"Отрыв Западной Украины, расчленение Украины для нас неприемлемо", — приводит его слова телеграм-канал "Пул первого".
Напомним, ранее Путин в ходе совещания с членами Совбеза предупредил поляков, чем для них обернётся агрессия против Белоруссии. По словам главы государства, польские лидеры "под натовским зонтиком" мечтают не только вмешаться в конфликт на Украине, "чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее", но и о белорусских землях.
ТАСС / Александр Демьянчук