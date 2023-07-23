"Неприемлемо": Лукашенко возмутился планами Польши по расчленению Украины

Планы Польши по отрыву от Украины западной части являются неприемлемым вариантом развития событий. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее Путин в ходе совещания с членами Совбеза предупредил поляков, чем для них обернётся агрессия против Белоруссии. По словам главы государства, польские лидеры "под натовским зонтиком" мечтают не только вмешаться в конфликт на Украине, "чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее", но и о белорусских землях.