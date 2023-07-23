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23 июля, 17:20

"Даже не верится!": Сёстры из Петербурга поделились впечатлениями после неожиданной встречи с Путиным

Девочка из Петербурга пожалела, что не спросила у Путина о работе президента

<p>Александра из Санкт-Петербурга и Владимир Путин. Обложка ©<a href="https://www.spb.kp.ru/daily/27532.5/4797762/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kp.ru</a></p>

Александра из Санкт-Петербурга и Владимир Путин. Обложка © Kp.ru

После посещения Кронштадтского морского собора в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко поговорили с местными жителями, которые моментально их окружили в надежде сделать фото на память. Среди счастливчиков оказались девочки из Северной столицы.

Вероника из Санкт-Петербурга и Владимир Путин. Обложка © Kp.ru

Вероника из Санкт-Петербурга и Владимир Путин. Обложка © Kp.ru

Они вместе с мамой Оксаной спокойно гуляли по Кронштадту, как неожиданно увидели, что рядом с ними первое лицо российского государства. Семья не растерялась, достала смартфон и попросила Путина сделать снимок с Александрой и Вероникой, и тот не отказал.

"Дочки счастливы! Не знаю, мечтали ли они о встрече с президентом России или нет, но я за детей рада. Всё произошло очень быстро и неожиданно, мы оказались там случайно!" — подчеркнула Оксана в беседе с Kp.ru.

Первой сфотографироваться получилось у Александры, затем у её 12-летней сестры, которая потом пожалеет, что ничего не спросила у Путина. Девочка призналась: хотела узнать, сложно ли быть президентом. Однако, несмотря на это, эмоций от встречи у сестрёнок осталось много.

После встречи с российским лидером девочки пошли гулять с друзьями. Они мечтают съездить в Москву и научиться играть на флейте и синтезаторе.

Поставили свечи и прикоснулись к мощам: Опубликовано видео с Путиным и Лукашенко в Кронштадтском морском соборе

Поставили свечи и прикоснулись к мощам: Опубликовано видео с Путиным и Лукашенко в Кронштадтском морском соборе

Лайф напоминает, что в Санкт-Петербурге проходят переговоры Путина и Лукашенко. Они будут продолжаться два дня. В рамках встречи президенты посетили Кронштадтский морской собор.

Никита Осипов
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