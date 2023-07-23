"Даже не верится!": Сёстры из Петербурга поделились впечатлениями после неожиданной встречи с Путиным

После посещения Кронштадтского морского собора в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко поговорили с местными жителями, которые моментально их окружили в надежде сделать фото на память. Среди счастливчиков оказались девочки из Северной столицы.

Вероника из Санкт-Петербурга и Владимир Путин. Обложка © Kp.ru

Они вместе с мамой Оксаной спокойно гуляли по Кронштадту, как неожиданно увидели, что рядом с ними первое лицо российского государства. Семья не растерялась, достала смартфон и попросила Путина сделать снимок с Александрой и Вероникой, и тот не отказал.

"Дочки счастливы! Не знаю, мечтали ли они о встрече с президентом России или нет, но я за детей рада. Всё произошло очень быстро и неожиданно, мы оказались там случайно!" — подчеркнула Оксана в беседе с Kp.ru.

Первой сфотографироваться получилось у Александры, затем у её 12-летней сестры, которая потом пожалеет, что ничего не спросила у Путина. Девочка призналась: хотела узнать, сложно ли быть президентом. Однако, несмотря на это, эмоций от встречи у сестрёнок осталось много.