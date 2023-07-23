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23 июля, 16:15

Поставили свечи и прикоснулись к мощам: Опубликовано видео с Путиным и Лукашенко в Кронштадтском морском соборе

Путин и Лукашенко поставили свечи в Кронштадтском морском соборе

Президент РФ Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко сегодня посетил Кронштадтский морской собор, в котором расположены мощи покровителя моряков святителя Николая Чудотворца. Главы государств прикоснулись к ним и поставили свечи. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Пул первого".

Путин и Лукашенко поставили свечи в Кронштадтском морском соборе. Видео © Telegram / "Пул первого"

Глав государств сопровождали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и сын белорусского лидера Николай Лукашенко. Отметим, что морской собор — храм-памятник российскому флоту, который увековечил память о подвигах русских моряков, отдавших жизнь ради своей Родины. Внутри установлены памятные мраморные доски, где золотыми буквами выбиты их имена и фамилии.

Настоятель храма архимандрит Алексий рассказал лидерам об истории храма. Так, в 2009 году экспозицию филиала Центрального военно-морского музея "Кронштадтская крепость" демонтировали из-за работ по реконструкции собора. Строительные работы были завершены к концу 2012-го. Лукашенко спросил, для всех ли сейчас открыт собор, на что Алексий заявил, что здесь проводятся службы, могут прийти и обычные посетители.

"Люди важнее": В Кронштадте Путину и Лукашенко устроили фотосессию на улице

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Лайф напоминает, в Санкт-Петербурге проходят переговоры Путина и Лукашенко. Они будут продолжаться два дня. В рамках встречи президенты и посетили Кронштадтский морской собор.

Обложка ©

Telegram / "Пул первого"

Никита Осипов
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