Поставили свечи и прикоснулись к мощам: Опубликовано видео с Путиным и Лукашенко в Кронштадтском морском соборе
Путин и Лукашенко поставили свечи в Кронштадтском морском соборе
Президент РФ Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко сегодня посетил Кронштадтский морской собор, в котором расположены мощи покровителя моряков святителя Николая Чудотворца. Главы государств прикоснулись к ним и поставили свечи. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал "Пул первого".
Путин и Лукашенко поставили свечи в Кронштадтском морском соборе. Видео © Telegram / "Пул первого"
Глав государств сопровождали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и сын белорусского лидера Николай Лукашенко. Отметим, что морской собор — храм-памятник российскому флоту, который увековечил память о подвигах русских моряков, отдавших жизнь ради своей Родины. Внутри установлены памятные мраморные доски, где золотыми буквами выбиты их имена и фамилии.
Настоятель храма архимандрит Алексий рассказал лидерам об истории храма. Так, в 2009 году экспозицию филиала Центрального военно-морского музея "Кронштадтская крепость" демонтировали из-за работ по реконструкции собора. Строительные работы были завершены к концу 2012-го. Лукашенко спросил, для всех ли сейчас открыт собор, на что Алексий заявил, что здесь проводятся службы, могут прийти и обычные посетители.
Лайф напоминает, в Санкт-Петербурге проходят переговоры Путина и Лукашенко. Они будут продолжаться два дня. В рамках встречи президенты и посетили Кронштадтский морской собор.
Telegram / "Пул первого"