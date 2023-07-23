Поставили свечи и прикоснулись к мощам: Опубликовано видео с Путиным и Лукашенко в Кронштадтском морском соборе

Глав государств сопровождали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и сын белорусского лидера Николай Лукашенко. Отметим, что морской собор — храм-памятник российскому флоту, который увековечил память о подвигах русских моряков, отдавших жизнь ради своей Родины. Внутри установлены памятные мраморные доски, где золотыми буквами выбиты их имена и фамилии.

Настоятель храма архимандрит Алексий рассказал лидерам об истории храма. Так, в 2009 году экспозицию филиала Центрального военно-морского музея "Кронштадтская крепость" демонтировали из-за работ по реконструкции собора. Строительные работы были завершены к концу 2012-го. Лукашенко спросил, для всех ли сейчас открыт собор, на что Алексий заявил, что здесь проводятся службы, могут прийти и обычные посетители.