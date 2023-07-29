Путин: Нет ничего более ценного, чем родительское и семейное счастье

В жизни нет ничего более значимого, чем родительское и семейное счастье. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.

Глава государства, работающий в эти дни в Санкт-Петербурге, пообщался по видеосвязи с многодетными семьями, которых ранее наградили орденом "Родительская слава". Они по приглашению Путина посетили Москву. В ходе общения российский лидер подчеркнул, что такие семьи являются гордостью нашей страны. Дети из многодетных семей растут в атмосфере любви, заботы, взаимного уважения и взаимной поддержки.

"И что очень важно — вы подаёте замечательный пример другим людям, глядя на вас, все понимают, насколько значимо в жизни родительское и семейное счастье, что нет в жизни ничего лучше, ничего более ценного, чем семья, где растёт много детей", — добавил Путин.

Кроме того, президент выразил надежду, что в России таких семей, "олицетворяющих истинные, а не искусственные ценности", будет становиться всё больше.