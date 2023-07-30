Главный военно-морской парад в честь Дня Военно-морского флота России проходит в эти минуты в Санкт-Петербурге на Невском и Кронштадтском рейдах, его традиционно принимает президент страны, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин принимает парад ко Дню ВМФ в Петербурге. Видео © LIFE

О готовности к началу парада главе государства доложил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. Путин прошёл на президентский катер в сопровождении главы Минобороны Сергея Шойгу и адмирала Евменова. Они проследовали по акватории Невы от Петропавловской крепости, где президент поприветствовал экипажи кораблей.

Мероприятие по традиции состоит из морской и наземной составляющих. В этом году в параде примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок, а также около трёх тысяч военнослужащих. Вечером в честь Дня ВМФ будет запущен салют и фейерверк в Петербурге и Кронштадте.