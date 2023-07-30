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30 июля, 04:06

Во Владивостоке на главной базе Тихоокеанского флота прошёл парад в честь Дня ВМФ

<p>Парад в честь Дня ВМФ на главной базе Тихоокеанского флота. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/kozhemiakoofficial" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кожемяко / Официально</a></p>

Парад в честь Дня ВМФ на главной базе Тихоокеанского флота. Обложка © t.me / Кожемяко / Официально

Владивосток дал старт празднованию Дня Военно-морского флота: праздничный парад по случаю этого события принял командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина. Линия кораблей парада выстроилась в центральной бухте Золотой Рог, а жители и гости Приморья наблюдали за парадом на набережных Владивостока.

Парад в честь Дня ВМФ на главной базе Тихоокеанского флота. Видео © t.me / Кожемяко / Официально

Командующий ТОФ отметил, что сегодняшний праздник проводится на фоне СВО, в то время как военнослужащие-тихоокеанцы проявляют мужество и бесстрашие. По его словам, свыше трёх тысяч из них награждено государственными наградами. Пять человек получили звание Героя РФ. Всех причастных в своём обращении поздравил и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Приморье и флот — неразделимые понятия. Именно военные моряки первыми ступили на приморскую землю, создали прочный фундамент будущего развития Приморья. Их именами названы многие наши проливы, бухты и острова. И сегодня Тихоокеанский флот продолжает традиции своих предшественников, показывает высокую планку по боевой подготовке, шестой год подряд являясь лучшим из флотов в составе ВМФ России", — заявил Кожемяко.

С днём рождения, ВМФ России: Честь, слава, мужество на морском просторе

С днём рождения, ВМФ России: Честь, слава, мужество на морском просторе

Ранее министр обороны страны генерал армии Сергей Шойгу в поздравлении с Днём ВМФ заявил, что ВМФ играет ключевую роль в обеспечении суверенитета и свободы России.

Анатолий Симоненко
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