Во Владивостоке на главной базе Тихоокеанского флота прошёл парад в честь Дня ВМФ

Владивосток дал старт празднованию Дня Военно-морского флота: праздничный парад по случаю этого события принял командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина. Линия кораблей парада выстроилась в центральной бухте Золотой Рог, а жители и гости Приморья наблюдали за парадом на набережных Владивостока.

Парад в честь Дня ВМФ на главной базе Тихоокеанского флота. Видео © t.me / Кожемяко / Официально

Командующий ТОФ отметил, что сегодняшний праздник проводится на фоне СВО, в то время как военнослужащие-тихоокеанцы проявляют мужество и бесстрашие. По его словам, свыше трёх тысяч из них награждено государственными наградами. Пять человек получили звание Героя РФ. Всех причастных в своём обращении поздравил и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

"Приморье и флот — неразделимые понятия. Именно военные моряки первыми ступили на приморскую землю, создали прочный фундамент будущего развития Приморья. Их именами названы многие наши проливы, бухты и острова. И сегодня Тихоокеанский флот продолжает традиции своих предшественников, показывает высокую планку по боевой подготовке, шестой год подряд являясь лучшим из флотов в составе ВМФ России", — заявил Кожемяко.