Шойгу заявил о ключевой роли ВМФ для обеспечения свободы России

Военно-морской флот (ВМФ) играет ключевую роль в обеспечении суверенитета и свободы России. Об этом заявил министр обороны страны генерал армии Сергей Шойгу в поздравлении с Днём ВМФ, который в этом году отмечается сегодня, 30 июля.

"Сегодня Военно-морской флот играет ключевую роль в обеспечении суверенитета и свободы нашей Родины, является важной составляющей национальной обороны. Его личный состав обладает современными знаниями и навыками управления сложной морской техникой, достойно несёт вахту, успешно выполняет стоящие перед ним задачи", — подчеркнул Шойгу.

Глава оборонного ведомства выразил уверенность в том, что личный состав ВМФ будет и в дальнейшем приумножать славные традиции легендарных предшественников, совершенствовать, а также укреплять обороноспособность и безопасность страны.

"Хочу также выразить большую признательность ветеранам Военно-морского флота, чья доблестная и самоотверженная служба является примером для молодого поколения защитников Отечества", — подчеркнул Шойгу и пожелал ветеранам крепкого здоровья, счастья, стойкости духа, успехов и достижений в службе.

Также Шойгу отдал приказ главнокомандующему ВМФ о проведении Главного парада в Санкт-Петербурге и парадов военных кораблей в Балтийске, Владивостоке, Каспийске, Новороссийске, Североморске, на территории пункта базирования Военно-морского флота в порту Тартус.