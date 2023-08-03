Россиянам раскрыли способ купить товары для школьника на 25% дешевле

Своевременно купив товары для школы, можно сэкономить до четверти от их стоимости. Об этом рассказал генеральный директор агентства маркетинговых исследований Vector Market Research, маркетолог Дмитрий Чумаков.

Эксперт напомнил, что зачастую родители заранее знают список покупок, которые нужны школьнику для начала учебного года. Благодаря этому можно приобрести всё нужное в начале августа, когда ассортимент магазинов ещё не исчерпан и на полках намного больше товаров для учеников школы на любой вкус. А ещё летом можно закупиться дешевле, став участником распродаж и акций.

"Никакого секрета нет, что нужны будут школьные рюкзаки или ранцы, письменные принадлежности, тетрадки, а также повседневная одежда и одежда для спорта. Самое выгодное время, чтобы их купить, — это сейчас, поскольку магазины ещё предлагают летние скидки, а также специальные акции, чтобы привлечь покупателей", — объяснил маркетолог в беседе с радио Sputnik.

Самые выгодные цены, по мнению Чумакова, можно застать в течение первых двух недель августа. Выгода для одного и того же списка покупок составит от 20 до 25% в сравнении с ценами в конце месяца.