Всем первоклашкам новых регионов отправили школьные наборы от "Движения первых"
Первоклассники из Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик бесплатно получат наборы со школьными принадлежностями. Всего в новые регионы их отправлено около 30 тысяч. Об этом рассказали в "Движении первых", которое стало одним из инициаторов акции.
"Движение первых" отправило школьные наборы для первоклассников из новых регионов. Видео © "Движение первых"
"К 1 сентября "Движение первых" подготовило специальные наборы первоклассника для ребят в новых регионах. Всё самое необходимое: рюкзак, дневник, тетради, пишущие принадлежности, наборы для творчества и многое другое получат все девчонки и мальчишки", — поделился председатель правления Российского движения детей и молодёжи Григорий Гуров.
Кроме того, всем первоклашкам подарят блокнот-планер, светоотражатель, значок и силиконовый браслет с фирменной единичкой движения. К акции присоединились и другие российские ведомства и организации.
Народный фронт и платформа "Россия — страна возможностей" добавили к набору первоклассника тетради и стикерпаки, которыми можно украсить блокноты и дневники. Российское общество "Знание" предоставило детям пеналы с наполнением и уникальное издание графических новелл о героизме бойцов СВО, повествующих об их мужестве и самоотверженности.
Также в акции поучаствовали Министерство просвещения РФ, Росмолодёжь, партия "Единая Россия". Все партнёры внесли свой неоценимый вклад в составление набора и вложили в него частичку души, а общий вес отправляемых посылок составил более 125 тонн. Активисты "Движения первых" лично сортировали наборы. Уже через пару дней посылки отправятся в регионы, а с 1 августа их будут вручать будущим школьникам.
Ранее сообщалось, что 21 июля в международном детском центре "Артек" состоялась церемония закрытия финала четвёртого сезона Всероссийского конкурса "Большая перемена" среди учеников 5–7-х классов и участников международного трека. Он объединил 700 школьников из всех регионов России и более 200 ребят из зарубежных стран.
"Движение первых"