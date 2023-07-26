Всем первоклашкам новых регионов отправили школьные наборы от "Движения первых"

Первоклассники из Запорожской и Херсонской областей, Донецкой и Луганской народных республик бесплатно получат наборы со школьными принадлежностями. Всего в новые регионы их отправлено около 30 тысяч. Об этом рассказали в "Движении первых", которое стало одним из инициаторов акции.

"Движение первых" отправило школьные наборы для первоклассников из новых регионов. Видео © "Движение первых"

"К 1 сентября "Движение первых" подготовило специальные наборы первоклассника для ребят в новых регионах. Всё самое необходимое: рюкзак, дневник, тетради, пишущие принадлежности, наборы для творчества и многое другое получат все девчонки и мальчишки", — поделился председатель правления Российского движения детей и молодёжи Григорий Гуров.

Кроме того, всем первоклашкам подарят блокнот-планер, светоотражатель, значок и силиконовый браслет с фирменной единичкой движения. К акции присоединились и другие российские ведомства и организации.

Народный фронт и платформа "Россия — страна возможностей" добавили к набору первоклассника тетради и стикерпаки, которыми можно украсить блокноты и дневники. Российское общество "Знание" предоставило детям пеналы с наполнением и уникальное издание графических новелл о героизме бойцов СВО, повествующих об их мужестве и самоотверженности.

Также в акции поучаствовали Министерство просвещения РФ, Росмолодёжь, партия "Единая Россия". Все партнёры внесли свой неоценимый вклад в составление набора и вложили в него частичку души, а общий вес отправляемых посылок составил более 125 тонн. Активисты "Движения первых" лично сортировали наборы. Уже через пару дней посылки отправятся в регионы, а с 1 августа их будут вручать будущим школьникам.