Путин поручил разъяснить школьникам и студентам причины и задачи СВО
Российский лидер Владимир Путин поручил профильным ведомствам активизировать работу с молодёжью новых регионов и разъяснить школьникам и студентам причины и задачи специальной военной операции. Поручение по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям опубликовано на сайте Кремля.
"Принять дополнительные меры по активизации работы с молодёжью Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей по вопросам гармонизации межнациональных отношений и упрочения общероссийской гражданской идентичности", — гласит один из пунктов поручений.
Минобрнауки России совместно с Минпросвещения и Росмолодёжью также поручено провести для школьников и студентов информационную работу, касающуюся разъяснения причин и задач СВО.
Кроме того, глава государства Владимир Путин поручил регионам принять дополнительные меры по увековечению памяти участников спецоперации. Ответственными за выполнение данного поручения российского лидера назначены губернаторы регионов, а срок его исполнения — до 1 сентября 2023 года.
Агентство "Москва" / Андрей Любимов