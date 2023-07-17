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Специальная военная операция

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Регион
Опубликовано 17 июля 2023, 20:33
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Путин поручил разъяснить школьникам и студентам причины и задачи СВО

Российский лидер Владимир Путин поручил профильным ведомствам активизировать работу с молодёжью новых регионов и разъяснить школьникам и студентам причины и задачи специальной военной операции. Поручение по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям опубликовано на сайте Кремля.

"Принять дополнительные меры по активизации работы с молодёжью Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей по вопросам гармонизации межнациональных отношений и упрочения общероссийской гражданской идентичности", — гласит один из пунктов поручений.

Минобрнауки России совместно с Минпросвещения и Росмолодёжью также поручено провести для школьников и студентов информационную работу, касающуюся разъяснения причин и задач СВО.

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Кроме того, глава государства Владимир Путин поручил регионам принять дополнительные меры по увековечению памяти участников спецоперации. Ответственными за выполнение данного поручения российского лидера назначены губернаторы регионов, а срок его исполнения — до 1 сентября 2023 года.

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Агентство "Москва" / Андрей Любимов

Оксана Попова
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