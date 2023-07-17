Путин поручил разъяснить школьникам и студентам причины и задачи СВО

Российский лидер Владимир Путин поручил профильным ведомствам активизировать работу с молодёжью новых регионов и разъяснить школьникам и студентам причины и задачи специальной военной операции. Поручение по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям опубликовано на сайте Кремля.

"Принять дополнительные меры по активизации работы с молодёжью Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей по вопросам гармонизации межнациональных отношений и упрочения общероссийской гражданской идентичности", — гласит один из пунктов поручений.

Минобрнауки России совместно с Минпросвещения и Росмолодёжью также поручено провести для школьников и студентов информационную работу, касающуюся разъяснения причин и задач СВО.