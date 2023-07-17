Путин рекомендовал губернаторам увековечить память участников спецоперации

Глава государства Владимир Путин поручил регионам принять дополнительные меры по увековечению памяти участников спецоперации. Соответствующее поручение по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям опубликовано на сайте Кремля.

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ принять дополнительные меры, направленные на увековечение памяти участников специальной военной операции", — гласит один из пунктов перечня поручений.

Ответственными за выполнение данного поручения российского лидера назначены губернаторы регионов, а срок его исполнения — до 1 сентября 2023 года.