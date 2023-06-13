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13 июня, 16:44

Путин поручил решить вопрос статуса участника СВО для пограничников и полиции

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что поручил Совету безопасности РФ решить вопрос со статусом участника специальной военной операции (СВО) для пограничников и полицейских.

"Я поручил Совету безопасности, они сейчас готовят предложения", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на встрече с военкорами.

Путин заявил, что Россия не планировала начинать СВО, Москву вынудили

Путин заявил, что Россия не планировала начинать СВО, Москву вынудили

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что все бойцы СВО должны быть в равном положении, вне зависимости от статуса.

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kremlin.ru

Илья Суриков
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