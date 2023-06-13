Путин поручил решить вопрос статуса участника СВО для пограничников и полиции
Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что поручил Совету безопасности РФ решить вопрос со статусом участника специальной военной операции (СВО) для пограничников и полицейских.
"Я поручил Совету безопасности, они сейчас готовят предложения", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на встрече с военкорами.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что все бойцы СВО должны быть в равном положении, вне зависимости от статуса.
Обложка ©