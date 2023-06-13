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13 июня, 16:23

Путин заявил, что Россия не планировала начинать СВО, Москву вынудили

Россия не планировала начинать крымские события в 2014 году или специальную военную операцию в 2022-м, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами. Он подчеркнул, что Москву вынудили это сделать — прекращать конфликт вооружённым путём.

"Ведь мы не планировали ни крымских событий, мы не планировали ни событий, которые сейчас происходят. Я же сказал в ходе нашей сегодняшней встречи: мы пытаемся прекратить этот вооружённый конфликт. К сожалению, нас вынудили это делать вооружённым способом", — заявил президент.

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Ранее также на этой встрече Владимир Путин заявил, что Украина не должна существовать за счёт России и на её исторических территориях.

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Kremlin.ru

Илья Суриков
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