Путин заявил, что Россия не планировала начинать СВО, Москву вынудили

Россия не планировала начинать крымские события в 2014 году или специальную военную операцию в 2022-м, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами. Он подчеркнул, что Москву вынудили это сделать — прекращать конфликт вооружённым путём.

"Ведь мы не планировали ни крымских событий, мы не планировали ни событий, которые сейчас происходят. Я же сказал в ходе нашей сегодняшней встречи: мы пытаемся прекратить этот вооружённый конфликт. К сожалению, нас вынудили это делать вооружённым способом", — заявил президент.