Путин напомнил властям США, что в третьей мировой войне победителей не будет
В третьей мировой войне победителей не будет. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военкорами во вторник, 13 июня. По словам российского лидера, власти США делают вид, что не боятся эскалации конфликта, но даже там есть много людей, которые осознают опасность нынешнего курса на конфронтацию.
"Там очень много людей со здоровой головой, и они явно не хотят вести дело к третьей мировой войне, в которой не будет победителей, в том числе не будет победителя в виде Соединённых Штатов", — подчеркнул глава государства.
"Не собираются сохранять Украину": В Совфеде отреагировали на планы США отправить Киеву снаряды с ураном
Ранее стало известно, что власти Соединённых Штатов вслед за Великобританией намерены предоставить Украине снаряды с обеднённым ураном для танков Abrams. В ответ на это Владимир Путин напомнил о праве России на зеркальное применение таких боеприпасов. Глава государства заверил, что у нас тоже есть снаряды с сердечником из обеднённого урана, но мы их до сих пор не применяли и не хотим применять, осознавая их опасность.