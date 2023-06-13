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Регион
Опубликовано 13 июня 2023, 15:49
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Путин напомнил о праве России на ответное применение боеприпасов с обеднённым ураном

Россия оставляет за собой право ответного применения боеприпасов с обеднённым ураном. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военкорами во вторник, 13 июня. При этом глава государства подчеркнул, что действовать в этом контексте на упреждение нет необходимости.

"Таких боеприпасов у нас много, с обеднённым ураном, и если они будут их применять, мы тоже оставляем за собой право применять такие же боеприпасы", сказал российский лидер.

Путин добавил, что боеприпасы с сердечником из обеднённого урана у России "в наличии", но мы их не применяем, потому что в этом "нет ничего хорошего".

"Но если потребуется, мы в состоянии это сделать", — подчеркнул президент.

В США анонсировали передачу Украине своих танковых снарядов с обеднённым ураном
В США анонсировали передачу Украине своих танковых снарядов с обеднённым ураном

Напомним, 25 апреля Великобритания направила Украине снаряды с обеднённым ураном, а накануне стало известно, что власти Соединённых Штатов вслед за Великобританией намерены предоставить Украине снаряды с обеднённым ураном для танков Abrams.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Марина Калегина
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