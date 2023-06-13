Путин напомнил о праве России на ответное применение боеприпасов с обеднённым ураном

Россия оставляет за собой право ответного применения боеприпасов с обеднённым ураном. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с военкорами во вторник, 13 июня. При этом глава государства подчеркнул, что действовать в этом контексте на упреждение нет необходимости.

"Таких боеприпасов у нас много, с обеднённым ураном, и если они будут их применять, мы тоже оставляем за собой право применять такие же боеприпасы", — сказал российский лидер.

Путин добавил, что боеприпасы с сердечником из обеднённого урана у России "в наличии", но мы их не применяем, потому что в этом "нет ничего хорошего".