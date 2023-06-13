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13 июня, 13:41

"Не собираются сохранять Украину": В Совфеде отреагировали на планы США отправить Киеву снаряды с ураном

Сенатор Ковитиди осудила план США по передаче снарядов с обеднённым ураном Киеву

Применение снарядов с обеднённым ураном несёт дополнительную смертельную опасность, поскольку он очень токсичен. Об этом заявила член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Таким образом она прокомментировала сообщения о том, что США собираются предоставить Киеву подобные танковые боеприпасы.

Ковитиди считает, что мелкие частицы урана могут вызывать развитие злокачественных опухолей. Сообщения о подобных поставках, по её мнению, говорят о том, что англосаксы не собираются сохранять Украину и её народ.

"Возмущает позиция МАГАТЭ, преступно допускающая применение Украиной снарядов с обеднённым ураном и отстранившаяся от необходимости категорического осуждения США и Великобритании", — сказала сенатор в беседе с RТ.

Что такое снаряды с обеднённым ураном и в чём их опасность

Что такое снаряды с обеднённым ураном и в чём их опасность

Ранее Лайф писал о том, что власти Соединённых Штатов вслед за Великобританией намерены передать Украине снаряды с обеднённым ураном для танков Abrams.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Илья Суриков
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