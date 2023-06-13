"Не собираются сохранять Украину": В Совфеде отреагировали на планы США отправить Киеву снаряды с ураном
Сенатор Ковитиди осудила план США по передаче снарядов с обеднённым ураном Киеву
Применение снарядов с обеднённым ураном несёт дополнительную смертельную опасность, поскольку он очень токсичен. Об этом заявила член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Таким образом она прокомментировала сообщения о том, что США собираются предоставить Киеву подобные танковые боеприпасы.
Ковитиди считает, что мелкие частицы урана могут вызывать развитие злокачественных опухолей. Сообщения о подобных поставках, по её мнению, говорят о том, что англосаксы не собираются сохранять Украину и её народ.
"Возмущает позиция МАГАТЭ, преступно допускающая применение Украиной снарядов с обеднённым ураном и отстранившаяся от необходимости категорического осуждения США и Великобритании", — сказала сенатор в беседе с RТ.
Ранее Лайф писал о том, что власти Соединённых Штатов вслед за Великобританией намерены передать Украине снаряды с обеднённым ураном для танков Abrams.
ТАСС / Валерий Шарифулин