Применение снарядов с обеднённым ураном несёт дополнительную смертельную опасность, поскольку он очень токсичен. Об этом заявила член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Таким образом она прокомментировала сообщения о том, что США собираются предоставить Киеву подобные танковые боеприпасы.

Ковитиди считает, что мелкие частицы урана могут вызывать развитие злокачественных опухолей. Сообщения о подобных поставках, по её мнению, говорят о том, что англосаксы не собираются сохранять Украину и её народ.

"Возмущает позиция МАГАТЭ, преступно допускающая применение Украиной снарядов с обеднённым ураном и отстранившаяся от необходимости категорического осуждения США и Великобритании", — сказала сенатор в беседе с RТ.