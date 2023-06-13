Путин заявил, что Украина не должна существовать за счёт России

"Что касается Украины, то, какая бы она ни была, она есть и надо относиться к этому с уважением, но это не значит, что это повод относиться к нам без уважения. Если какая-то часть людей, проживающих на этих территориях, считает, что они хотят жить в отдельном независимом государстве, то надо относиться к этому с уважением. Но только почему они за наш счёт должны жить и на наших исторических территориях?" — задался вопросом президент.