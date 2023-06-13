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13 июня, 16:14

Путин заявил, что Украина не должна существовать за счёт России

Украина не должна существовать за счёт РФ и на её исторических территориях. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

"Что касается Украины, то, какая бы она ни была, она есть и надо относиться к этому с уважением, но это не значит, что это повод относиться к нам без уважения. Если какая-то часть людей, проживающих на этих территориях, считает, что они хотят жить в отдельном независимом государстве, то надо относиться к этому с уважением. Но только почему они за наш счёт должны жить и на наших исторических территориях?" — задался вопросом президент.

По его мнению, если люди хотят жить на исторических территориях РФ, необходимо повлиять на политическое руководство таким образом, чтобы выстраивались нормальные отношения с Россией и не было угроз для нашей страны.

Путин: Россия не будет наносить удары по жилым кварталам, как "придурки" из ВСУ

Путин: Россия не будет наносить удары по жилым кварталам, как "придурки" из ВСУ

Ранее Путин заверил, что проблема атак ВСУ на регионы России будет решена. Также глава государства подчеркнул, что власти точечно помогут каждому потерявшему жильё в ходе обстрелов.

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Kremlin.ru

Никита Осипов
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