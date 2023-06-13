Путин заявил, что Украина не должна существовать за счёт России
Украина не должна существовать за счёт РФ и на её исторических территориях. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.
"Что касается Украины, то, какая бы она ни была, она есть и надо относиться к этому с уважением, но это не значит, что это повод относиться к нам без уважения. Если какая-то часть людей, проживающих на этих территориях, считает, что они хотят жить в отдельном независимом государстве, то надо относиться к этому с уважением. Но только почему они за наш счёт должны жить и на наших исторических территориях?" — задался вопросом президент.
По его мнению, если люди хотят жить на исторических территориях РФ, необходимо повлиять на политическое руководство таким образом, чтобы выстраивались нормальные отношения с Россией и не было угроз для нашей страны.
Ранее Путин заверил, что проблема атак ВСУ на регионы России будет решена. Также глава государства подчеркнул, что власти точечно помогут каждому потерявшему жильё в ходе обстрелов.