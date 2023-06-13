Путин: Россия не будет наносить удары по жилым кварталам, как "придурки" из ВСУ
Путин: РФ будет избирательно атаковать цели на Украине, а не "как эти придурки"
Президент России Владимир Путин заверил, что РФ продолжит наносить удары по целям на Украине избирательно, а не лупить по жилым кварталам, "как эти придурки".
Президент России Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что ВС РФ продолжат избирательно атаковать цели на Украине, а не "как эти придурки". Видео © LIFE
"Мы и дальше будем избирательно работать. Не будем делать так, как эти придурки. Лупят по гражданским объектам, по жилым кварталам. Конечно, мы этого делать не будем", — сказал Путин на встрече с военкорами.
Президент подчеркнул, что ВС РФ продолжат отвечать избирательно.
Ранее Путин заверил, что проблема атак ВСУ на регионы РФ будет решена. Также глава государства подчеркнул, что власти точечно помогут каждому потерявшему жильё в ходе обстрелов.
ТАСС / Гавриил Григоров