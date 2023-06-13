Путин: Россия не будет наносить удары по жилым кварталам, как "придурки" из ВСУ

Президент России Владимир Путин заверил, что РФ продолжит наносить удары по целям на Украине избирательно, а не лупить по жилым кварталам, "как эти придурки".

Президент России Владимир Путин на встрече с военкорами заявил, что ВС РФ продолжат избирательно атаковать цели на Украине, а не "как эти придурки". Видео © LIFE

"Мы и дальше будем избирательно работать. Не будем делать так, как эти придурки. Лупят по гражданским объектам, по жилым кварталам. Конечно, мы этого делать не будем", — сказал Путин на встрече с военкорами.