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13 июня, 15:38

Путин: Без СВО Армия России не достигла бы нынешних успехов в вооружении

Без специальной военной операции Вооружённым силам России было бы не достичь нынешних успехов по наращиванию количества и качества вооружения. Об этом сказал президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

"У нас [количество вооружений] растёт. И качество улучшается. Характеристики лучше: дальность, точность. И если бы не было специальной военной операции, мы бы никогда, наверное, и не поняли, как нужно донастроить нашу оборонную промышленность для того, чтобы наша армия была самой лучшей в мире. Но мы это сделали", — заявил глава государства.

Путин: Бронемашины "Брэдли" и танки "Леопард" прекрасно горят

Путин: Бронемашины "Брэдли" и танки "Леопард" прекрасно горят

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что российская СВО выявила неэффективных "паркетных" генералов в рядах ВС РФ и вывела из тени наиболее способных военных.

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Kremlin.ru

Илья Суриков
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