Путин: Без СВО Армия России не достигла бы нынешних успехов в вооружении

Без специальной военной операции Вооружённым силам России было бы не достичь нынешних успехов по наращиванию количества и качества вооружения. Об этом сказал президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

"У нас [количество вооружений] растёт. И качество улучшается. Характеристики лучше: дальность, точность. И если бы не было специальной военной операции, мы бы никогда, наверное, и не поняли, как нужно донастроить нашу оборонную промышленность для того, чтобы наша армия была самой лучшей в мире. Но мы это сделали", — заявил глава государства.