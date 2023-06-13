Путин: Все бойцы СВО должны быть в равном положении

Вне зависимости от статуса все участники специальной военной операции должны быть в равном положении. Об этом сказал президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами.

"Все, кто бы ни был и в каком бы качестве ни оказался на переднем крае, они все защитники Отечества, и Родина должна им полноценно ответить на их готовность рисковать своей жизнью или отдавать свою жизнь за Родину", — сказал Путин.

Для уравнивания положения бойцов необходимо внести соответствующие изменения в законодательство, считает российский лидер. Глава государства добавил, что бойцы добровольческих объединений должны заключить контракты с Минобороны РФ. Таким образом они смогут получать социальные гарантии.

"Только таким образом можно обеспечить социальные гарантии. Потому что если нет контракта с государством, если нет контракта с Министерством обороны, то не возникает и правовых оснований для социальных гарантий со стороны государства. Нужно это сделать. И сделать как можно быстрее", — отметил президент.