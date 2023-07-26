В России в 2024 году появится ГОСТ на школьную форму

В России ГОСТ на одежду для школьников появится уже в следующем году. По данным газеты "Известия", эксперты Роскачества представят финальную редакцию стандарта на форму во втором полугодии 2024 года.

"Главная цель стандарта — не допустить использование материалов низкого качества при изготовлении такой одежды, чтобы потребители, приобретая такие изделия, могли не беспокоиться о свойствах материалов. Стандарт определяет ассортимент одежды, который входит в эту категорию, и предъявляет требования к форме, её материалам, а также к маркировке изделий", — заявили в Роскачестве.

Предполагается, что одежда должна быть удобной, эстетичной, носить светский характер и соответствовать погодным условиям местности, где происходит учебный процесс. Символики неформальных молодёжных объединений и атрибутики, которая пропагандирует противоправное поведение, на форме быть не должно.

Одним из требований ГОСТа является гигроскопичность — способность поглощать водяные пары, воздухопроницаемость и уровень токсичности материалов. Данный показатель говорит о степени аллергенности изделия.