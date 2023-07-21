Регион

Уведомления отключены

21 июля, 11:07

Играет гимн и поднимает флаг: В подмосковной школе появился "умный Кремль" для воспитания патриотизма

В люберецкую школу купили компьютер для патриотического воспитания AVK "Кремль"

В дошкольном отделении средней школы № 10 подмосковных Люберец появился "умный Кремль", который играет гимн России и поднимает флаг РФ. Данное устройство называется "AVK Кремль" и призвано учить подрастающее поколение патриотизму, рассказала региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Новая школа", замглавы фракции "Единая Россия" в Московской областной думе Лидия Антонова.

"Комплекс "AVK Кремль" предназначен для проведения занятий по патриотическому воспитанию детей дошкольного и школьного возраста. Он полностью соответствует обновлённым требованиям образовательной программы и позволяет в непринуждённой форме формировать у детей чувство патриотизма и гордости за нашу страну!" написала она в своём ВК-профиле.

На представленных кадрах видно, что устройство состоит из экрана и стилизованной накладки в виде Спасской башни, в которую вмонтирован большой сенсорный дисплей. На сайте производителя указано, что такой комплекс стоит 375 тысяч рублей.

"Умный Кремль", установленный в школе № 10 в Люберцах. Фото © VK / Лидия Антонова

"Умный Кремль", установленный в школе № 10 в Люберцах. Фото © VK / Лидия Антонова

Кроме того, организация выложила на своём YouTube-канале подробную демонстрацию "Кремля", где видно, что устройство, помимо прочего, обладает полкой для методических материалов, визуализированным календарём на месте, где у оригинала должны быть часы, а также функцией поднятия государственного флага.

Депутат — о новых уроках в школах вместо ОБЖ: Время диктует новые вызовы

Депутат — о новых уроках в школах вместо ОБЖ: Время диктует новые вызовы

Напомним, с 1 сентября 2022 года в российских школах в начале каждой учебной недели поднимают флаг России и исполняют государственный гимн. Согласно опросу ВЦИОМ, большинство наших сограждан поддержали эту идею.

Обложка ©

VK / Лидия Антонова

Матвей Константинов
  • Новости
  • Образование
  • Общество
  • Московская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров