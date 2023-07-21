Играет гимн и поднимает флаг: В подмосковной школе появился "умный Кремль" для воспитания патриотизма

В дошкольном отделении средней школы № 10 подмосковных Люберец появился "умный Кремль", который играет гимн России и поднимает флаг РФ. Данное устройство называется "AVK Кремль" и призвано учить подрастающее поколение патриотизму, рассказала региональный координатор партийного проекта "Единой России" "Новая школа", замглавы фракции "Единая Россия" в Московской областной думе Лидия Антонова.

"Комплекс "AVK Кремль" предназначен для проведения занятий по патриотическому воспитанию детей дошкольного и школьного возраста. Он полностью соответствует обновлённым требованиям образовательной программы и позволяет в непринуждённой форме формировать у детей чувство патриотизма и гордости за нашу страну!" — написала она в своём ВК-профиле.

На представленных кадрах видно, что устройство состоит из экрана и стилизованной накладки в виде Спасской башни, в которую вмонтирован большой сенсорный дисплей. На сайте производителя указано, что такой комплекс стоит 375 тысяч рублей.

"Умный Кремль", установленный в школе № 10 в Люберцах. Фото © VK / Лидия Антонова

Кроме того, организация выложила на своём YouTube-канале подробную демонстрацию "Кремля", где видно, что устройство, помимо прочего, обладает полкой для методических материалов, визуализированным календарём на месте, где у оригинала должны быть часы, а также функцией поднятия государственного флага.